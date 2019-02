Rosja zaniepokojona przekopem Mierzei Wiślanej. Jest odpowiedź polskiego ministerstwa

Na oficjalnej stronie rosyjskiej Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka pojawił się komunikat, w którym stwierdzono, że przekop Mierzei Wiślanej zmieni warunki wodne zalewu Wiślanego, co w konsekwencji z dużym prawdopodobieństwem naruszy ekosystemy leżące również na terytorium Rosji. W związku z tym Rada zaproponowała, aby polskie władze wysłuchały opinii organizacji społecznych i ekologów i nie dopuściły do zniszczenia obiektu.

Do zarzutów odniosło się Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. „Rosjanie apelują o wysłuchanie ekologów oraz twierdzą, że Polska nie konsultowała projektu. Niestety problemem jest to, że Rosja nie ratyfikowała Konwencji z Espoo, na podstawie której konsultacje mogłyby się odbyć” – podkreślili przedstawiciele resortu.

Przekop Mierzei Wiślanej

Za około dwa lata na Zalewie Wiślanym powstanie sztuczna wyspa o powierzchni 181 hektarów. Została zaprojektowana na planie elipsy o długości osi głównych 1932 m i 1192 m. Wyspa ma mieć wysokość 2-3 m nad poziom morza i trafi na nią grunt wybrany z Zalewu Wiślanego. Ma powstać z użyciem elementów geosyntetycznych. Na konstrukcji kamiennej znajdą się dwa pola refulacyjne o pojemności 9,2 mln m sześc. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, obiekt nie został zaprojektowany jako miejsce przeznaczone dla turystów. Wyspa ma być widoczna nawet z kosmosu. Po przekopaniu Mierzei Wiślanej do Elbląga mają zawijać statki o zanurzeniu do 4,5 metra, szerokości 20 metrów i długości do 100 metrów (lub zestawy barek do 180 metrów). Polityczny projekt prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przedstawił pod koniec 2018 r. minister Marek Gróbarczyk.

Uniezależnienie od Rosji