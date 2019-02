Dworczyk mówi o 500+ na pierwsze dziecko, PSL odpowiada. „Miśku, my już poparliśmy”

„500+ na pierwsze dziecko od lipca, ulgi podatkowe dla młodych – bez PIT do 26 roku życia, obniżenie PIT pracowniczego, dodatkowa emerytura w wysokości 1100 zł dla każdego emeryta, przywrócenie sieci połączeń PKS. To jest Nowa Arena Programowa nie do przebicia!” – napisał Michał Dworczyk na Twitterze. Post szefa KPRM najwyraźniej rozbawił Polskie Stronnictwo Ludowe.

„Jajcarze”

„W tym PiS sami jajcarze. Taki Michał Dworczyk pyta, czy poprzemy 500+ na pierwsze dziecko. Miśku, my już poparliśmy, to Wy głosowaliście przeciw. A Ty byłeś na tak czy na nie?”– czytamy na profilu PSL. Do wpisu dołączono zdjęcie przedstawiające wyniki głosowania z 11 lutego 2016 roku. Z grafiki wynika, że Michał Dworczyk głosował „przeciw”. Co na to sam zainteresowany?

Dworczyk skomentował sprawę w Polsat News. Potwierdził, że „głosował przeciw, ale głosował w momencie, w który budżet nie był policzony, nie był przygotowany, a propozycja PSL-u miała charakter wyłącznie wizerunkowy” . Stwierdził także, że przedstawiona tzw. piątka Morawieckiego nie jest tylko propozycjami wyborczymi. – Nie zapowiedzieliśmy tego wcześniej z tego samego powodu, dla którego w 2016 roku nie mogliśmy spełnić oczekiwań, że „500+” obejmie wszystkie dzieci. Nie mogliśmy wtedy tego zapowiedzieć, bo jesteśmy ugrupowaniem odpowiedzialnym i możemy to zrobić dopiero teraz, kiedy sytuacja gospodarcza jest lepsza – stwierdził szef KPRM.

