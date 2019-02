Syn Bartoszewskiego wystartuje do europarlamentu. PSL chce kandydatów, którzy nie będą „gwiazdorzyć”

Chociaż oficjalny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma zostać ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, to w czwartek Władysław Kosiniak-Kamysz opowiedział o kandydaturze Władysława Teofila Bartoszewskiego na konferencji w Sejmie. – Chcemy, by były tam osoby, które będą pracować dla Polski, nie gwiazdorzyć. Znajomość światowej polityki oraz umiejętność dialogu to najlepsze rekomendacje – zaznaczył szef PSL.

Głos zabrał również Bartoszewski. – Popieram to, by Polska była reprezentowana w Europie w sposób silny merytorycznie. Nie jestem zawodowym politykiem, ale miałem karierę zawodową w rozmaitych obszarach: finansów, energetyki, cyberbezpieczeństwa. Poruszałem się w wielu krajach europejskich i USA, dlatego wiem, co jest nam potrzebne – powiedział kandydat.

Jak podaje Onet, Władysław Teofil Bartoszewski wykładał na Oxfordzie, a z wykształcenia jest historykiem. Ma na swoim koncie doktorat z antropologii, a dotychczas pracował m.in. w Credit Suisse i PGE Domu Maklerskim.

Krytyka Szydło i odpowiedź Stefaniaka

Przystąpienie ludowców do Koalicji Europejskiej nie zostało dobrze przyjęte we wszystkich środowiskach. Beata Szydło na antenie TVP Info oceniła, że „dla wielu działaczy i ludzi wspierających do tej pory PSL” jest to „duży szok”, że ugrupowanie to dołącza do tak „egzotycznej koalicji”.

Była premier tłumaczyła, że w Koalicji Europejskiej z jednej strony są „byli sekretarze PZPR”, a z drugiej „politycy, którzy mają bardzo liberalne podejście do wielu spraw życia codziennego”. Oceniła, że „dla wielu ludzi mieszkających w środowisku wiejskim, a więc naturalnego elektoratu PSL, te sprawy są po prostu bardzo ważne”. – To pokazuje determinację i chęć za wszelką cenę uratowania liderów PSL, a szczególnie szefa PSL, któremu wydaje się, że udział w tej koalicji pozwoli mu na przetrwanie – stwierdziła.

Do słów Beaty Szydło na Twitterze odniósł się rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak. „Powiedziała chciwa osoba bez kompetencji, która jako pierwsza w historii sama sobie przyznała nagrodę będąc premierem... a teraz przebiera nóżkami żeby doić w Euro”... – napisał.

