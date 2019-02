Godek o dzieciach poczętych w wyniku gwałtu. Zaskakująca teoria

Kaja Godek powiedziała w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że w Polsce powinna obowiązywać pełna ochrona życia. – Zakaz zabijania ludzi niezależnie od tego na jakim etapie życia się znajdują. Dzisiaj jest selekcja ludzi na lepszych i gorszych – stwierdziła. – To, że chcemy bronić naszego życia jest naturalnym pragnieniem – dlaczego tej ochrony mamy odmawiać tym, których bronić się nie mogą? – zastanawiała się.

Działaczka skrytykowała Prawo i Sprawiedliwość. za zamrożenie przez blisko rok projektu „Stop Aborcji”. Godek wezwała do „jak najszybszej zmiany przepisów dotyczących aborcji, jeszcze w tej kadencji Sejmu, ponieważ jeśli politycy tego nie zrobią, to druga kadencja będzie już tylko trwaniem".

Zapytana o to, czy chciałaby, żeby na świat przyszły dzieci, u których wykryto uszkodzenia na etapie życia płodowego albo te, które zostały poczęte w wyniku gwałtu, Godek powiedziała, że w przypadku tzw. aborcji eugenicznej najczęściej zabija się dzieci z zespołem Downa. W opinii działaczki w ciągu kilku tygodni ciężko stwierdzić, że dziecko faktycznie zostało poczęte w wyniku gwałtu. – O tym, że jest w ciąży, kobieta dowiaduje się zazwyczaj w 5-6 tygodniu, a tymczasem do 12 tygodnia można zabić dziecko. W tak krótkim czasie nie da się ustalić, czy dziecko rzeczywiście zostało poczęte w wyniku gwałtu. W wielu przypadkach może być to fikcja – oceniła. Zdaniem Godek za przeprowadzenie aborcji powinny grozić konsekwencje karne. – Nie wolno zabijać ludzi. To jest takie proste – mówiła.

Koalicja propolska