PiS zaprezentowało nowy spot. „Człowiek, który ma puste kieszenie wolny nie jest”

W krótkim klipie przygotowanym przez sztab partii rządzącej wykorzystano wypowiedzi liderów PiS z ostatniej konwencji, w trakcie której została zaprezentowana tzw. piątka Kaczyńskiego. Do głównych filarów programu partii zaliczono: rodzinę, młodych, pracę, starszych i słabszych oraz infrastrukturę. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – powiedział Jarosław Kaczyński. Program ma zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Prezes PiS-u mówił także o „pomocy dla ludzi młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia”. „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26 roku. To taryfa ulgowa dla wszystkich młodych ludzi na kilka pierwszych lat dorosłego życia" – napisało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze. Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński zapowiedział także pomoc dla osób starszych. Mówił o „trzynastce” w kwocie 1100 złotych, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi.

Jarosław Kaczyński mówił, że jego ugrupowanie potrafi rządzić. – Jeśli nasi przeciwnicy wygrają będzie gorzej niż było! Polacy chcą wolność i równości. (…) To są wartości fundamentalne dla cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa. – powiedział prezes PiS-u. Dodawał, że „nie chodzi o słowa, ale o działania”. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił także o przywróceniu wielu połączeń autobusowych w całym kraju. Podkreślał, że działania te będą prowadzone w skali całego państwa, ale najbardziej odczują je mieszkańcy wsi.