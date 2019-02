Kto znajdzie się na jedynkach na listach Kukiz'15 w wyborach do PE?

Z informacji radia RMF FM wynika, że wielu obecnych posłów ruchu Kukiz'15 będzie się ubiegało o mandat eurodeputowanego. Stołeczną listę w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma otworzyć obecny wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Duże szanse na pierwsze miejsce na liście na Dolnym Śląsku ma Piotr Apel. Z kolei jedynką na Śląsku ma być poseł Grzegorz Długi. W okręgu małopolsko-świętokrzyskim pierwsze miejsce najprawdopodobniej otrzyma Paweł Kukiz-Szczuciński. To lekarz, psychiatra i pediatra, mąż dalekiej kuzynki Pawła Kukiza. Sam lider ruchu wielokrotnie zapewniał, że nie wybiera się do Brukseli.

PiS ogłosił „jedynki”, opozycja jednoczy siły

Po ogłoszeniu daty wyborów oficjalnie rusza kampania wyborcza. Czołowe polskie partie przez ostatnie kilka dni przekazują wyborcom nowe informacje dotyczące wyborów do europarlamentu. 19 lutego PiS przedstawił „jedynki” na listach kandydatów. Są wśród nich m.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Anna Zalewska oraz Joachim Brudziński. W majowych wyborach wystartują także m.in. Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek i Beata Kempa.

Opozycja jednoczy siły i w wyborach do europarlamentu wystartuje pod wspólnym szyldem. W sobotę PSL poinformował o tym, że dołączył do Koalicji Europejskiej, by „skutecznie zadbać o interesy Polaków w Europie” . Dzień wcześniej odbyło się spotkanie zarządu Nowoczesnej. Po jego zakończeniu, na konferencji prasowej liderka ugrupowania Katarzyna Lubnauer ogłosiła decyzję dot. startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Dzisiaj na zebraniu zarządu Nowoczesnej zadecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć projekt Koalicji Europejskiej, koalicji sił prodemokratycznych, które chcą wspólnie wystartować do wyborów do PE, po to, żeby głos Polski w UE był szczególnie mocno słyszalny – powiedziała liderka Nowoczesnej.

SLD dołączyło do Koalicji Europejskiej w sobotę 16 lutego. Dzień później taką decyzję podjęli Zieloni. O starcie w wyborach w ramach Koalicji Europejskiej informował także Ryszard Petru, przewodniczący partii Teraz!.