Bielan o Kaczyńskim: Słynie z dystansu do siebie. Bawią go memy

W rozmowie z Polsat News wicemarszałek Senatu powiedział, że Jarosław Kaczyński to polityk, który słynie z dystansu do siebie. – Bawią go memy, również te krążące na jego temat, np. te słynne z atlasem kotów, który przeglądał w Sejmie – zdradził polityk. – Poza tym prezes lubi wkręcać swoich rozmówców – dodał. Zapytany o szczegóły wyjaśnił, że prezes PiS potrafi bez okazania emocji wygłaszać sądy polityczne, które później okazują się ironiczne. – To jego sposób na wkręcanie rozmówców – zaznaczył Bielan.

O co chodzi ze słynnym atlasem kotów?

Przypomnijmy, że o lekturze atlasu kotów stało się głośno w listopadzie 2017 roku, gdy kamery uchwyciły Jarosława Kaczyńskiego, przeglądającego atlas podczas posiedzenia Sejmu. Nie od dziś wiadomo, że sam polityk jest właścicielem dwóch kotów. Kaczyński opowiadał o nich m.in. przy okazji recenzowania miniserialu politycznego „Ucho Prezesa”. Pytany o to, które sceny śmieszą go najbardziej, odparł: – Te, które dotyczą kota... Dostarczania mu ryb itd. Mleka, co jest całkowicie sprzeczne z faktami, jako że koty dorosłe mleka nie piją. Zresztą z kotem jest w ogóle wielkie nieporozumienie, bo ten rudy kot, który występuje w internecie jako mój, to nie jest mój kot – z uśmiechem skomentował Kaczyński. Jak wyjaśnił, sam ma dwa koty. – Jeden jest bury, to jest kocica, a drugi jest czarny i to jest kot – zdradził wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości.