Czy wciąż będzie ciepło? Sprawdź pogodę na najbliższy weekend

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i południowym zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Rano gdzieniegdzie na wybrzeżu i Pomorzu utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -1°C na Suwalszczyźnie do 5°C w centrum kraju i 8°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju porywisty, z kierunków północnych. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południu i południowym zachodzie słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w części nizinnej Dolnego Śląska głównie deszczu. W górach opady śniegu. W województwach zachodnich gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -8°C na Suwalszczyźnie do -3°C w centrum i 1°C na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny.