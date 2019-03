Nowa waloryzacja rent i emerytur. Czeka nas wzrost świadczeń

„Super Express” podaje, że od 1 marca wzrasta najniższe świadczenie emerytalne. Wyniesie ono 1100 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy oznacza teraz wypłaty rzędu 825 zł brutto. Najbiedniejsi odnotują wzrost świadczeń o minimum 70 złotych. Czekają nas jeszcze inne zmiany. Tak jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, pojawi się trzynasta emerytura, czyli jednorazowy dodatek w wysokości 1100 złotych brutto. Taka sama kwota wpłynie na konto rencistów, a „trzynastkę” dla tej grupy potwierdziła Beata Szydło.

Dla kogo wzrost świadczeń?

Przy analizowaniu waloryzacji rent i emerytur warto pamiętać, że dotyczy to dych osób, które mają udokumentowany 20-letni staż pracy w przypadku kobiet oraz 25-letni staż w przypadku mężczyzn, a które nie uzbierały odpowiednich składek. Nowe wskaźniki nie będą dotyczyły 313 tys. seniorów, którzy otrzymują bardzo niskie świadczenia.

W życie wchodzi także program Mama 4 plus. Jego głównym celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury. Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców.