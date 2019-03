Ewelina Lisowska w duecie z młodszą siostrą. Zaśpiewały wielki hit

Ewelina Lisowska to piosenkarka, która mimo młodego wieku, ma na swoim koncie wiele utworów, które dotarły na sam szczyt list przebojów w wielu rozgłośniach. Wśród najbardziej znanych piosenek artystki jest „Nieodporny rozum”, „Prosta sprawa”, a także między innymi „W stronę Słońca”. Teraz wraz ze swoją młodszą siostrą Aleksandrą zaśpiewała wielki przebój „Take My Breath Away”. Wcześniej ten utwór wykonywał zespół Berlin. Co ciekawe, przebój został stworzony na potrzeby filmu „Top Gun” i zdobył Oscara w kategorii Najlepsza Oryginalna Piosenka Filmowa.

Ewelina Lisowska udostępniła nagranie, na którym śpiewa wraz z siostrą w mediach społecznościowych. Zostało dotychczas odtworzone ponad 36 tys. razy. Internauci są zachwyceni. W komentarzach doceniają nie tylko umiejętności wokalne Eweliny Lisowskiej, ale także jej 18-letniej siostry. „Świetnie wyszło! Siostrzany Power!”, „Cudowne czyste głosy. Jesteście świetne”, „Rodzice tez dobrze śpiewają?” – komentowali internauci. Jak wam się podoba to wykonanie? Również przypadło wam do gustu?

Czytaj także:

„Shallow” podbija listy przebojów. Małgorzata Kożuchowska zaśpiewała swoją wersję piosenki