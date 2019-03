Blokada marszu ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Nie każdy był bohaterem”

Marsz upamiętniający Żołnierzy Wyklętych wyruszył po godzinie 18 sprzed dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie obecnie mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Organizatorami manifestacji były: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ONR ABC, WiN Warszawa i Żołnierze Chrystusa. Podczas przemarszu doszło do incydentu. Grupa Obywateli RP usiadła na jedni próbując zablokować pochód. W poprzek drogi ułożono linię z białych róż. Kontrmanifestanci mieli ze sobą transparenty z napisem Bury nie jest bohaterem czy Faszyzm stop. Ponieważ nie odpowiedzieli na wezwania policji, funkcjonariusze zaczęli usuwać kontrmanifestantów siłą.

„Desperacja czy nienawiść narodowościowa przywiodła do zbrodni”

„Jak co roku, 1 marca pod pretekstem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przez Polskę przejdą marsze organizacji nacjonalistycznych i faszyzujących – często z udziałem przedstawicieli władz państwa. Jak co roku, naprzeciwko nich staną Obywatele RP, protestując przeciwko wzniecaniu nienawiści wobec przeciwników politycznych, a także ludzi innej narodowości, wyznania bądź koloru skóry” – tłumaczyli organizatorzy blokady. „Protestować będziemy także przeciwko nadużywaniu bolesnych doświadczeń polskiej historii. Żołnierze Wyklęci to niezłomni bohaterowie, jak Witold Pilecki czy generał „Nil” Fieldorf. Ale maszerujący przez Polskę nacjonaliści częściej od nich niosą na sztandarach ludzi, których desperacja czy nienawiść narodowościowa przywiodła do zbrodni. Przykładem najbardziej jaskrawym, choć niestety nie jedynym, jest Romuald Rajs „Bury”, z którego rozkazu ginęli na Podlasiu polscy obywatele wyznania prawosławnego, w tym ciężarne kobiety i dzieci. Marsze ku czci Burego idą wśród wciąż pamiętających jego zbrodnie świadków i żyjących krewnych ofiar” – dodali Obywatele RP.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił w 2011 r. parlament "w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu". Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".