Niebezpieczny gatunek szerszenia zbliża się do Polski. Jego użądlenie może być śmiertelne dla człowieka

Szerszeń azjatycki jest znany badaczom w Europie od 2004 roku. Przez wiele lat osobniki tego gatunku spotykano jedynie we Francji. Gatunek ten naturalnie występuje także w Rosji oraz zji Południowej oraz Południowo-Wschodniej. Zdaniem naukowców zasięg występowania owadów powiększa się o ponad 100 km rocznie w każdym kierunku. W połowie 2018 roku kolonie szerszeni azjatyckich odkryto w Hesji w Niemczech.

Szerszenie azjatyckie to największa odmiana tego gatunku na świecie. Długość ciała królowej wynosi o 2,5 do 4,5 cm, a rozpiętość skrzydeł 7,6 cm. Badacze ostrzegają, że użądlenia szerszeni azjatyckich mogą być dla człowieka śmiertelne. Dotyczy to przede wszystkich alergików oraz osób, które są odporne na jad owadów z rodziny osowatych. Każdego roku z powodu ugryzienia owada w Japonii umiera około 40 osób. Co ciekawe, szerszenie są zagrożeniem nie tylko dla ludzi, ale również dla pszczół. Jedna kolonia owada potrafi zabić nawet 20 tysięcy pszczół.

Najlepszym - i jak dotąd jedynym sposobem na walkę z szerszeniem azjatyckim jest stosowanie środków owadobójczych.