Internauta wrzucił na Twittera zdjęcie swojej mamy, prezydent je skomentował. Co napisał Andrzej Duda?

Internauta, który na Twitterze funkcjonuje jako „Mr. Whitie” wrzucił zdjęcie przedstawiające – jak wynika z opisu – jego mamę. Kobieta robi sobie fotkę do lustra. „Moja Matka” – napisał w opisie zdjęcia internauta.

Około godziny 18:00 zdjęcie postanowił skomentować prezydent. „No cóż. Ładnie” – napisał Andrzej Duda.

„Mr. Whitie” tłumaczył wcześniej na Twitterze z jakiego powodu zdecydował się opublikować kilka zdjęć swojej mamy.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że internauta, którego zdjęcie postanowił skomentować prezydent, publikuje bardzo dużo wulgarnych treści na Twitterze. „Te @K_Mieszkowski ty ku*** pajacu” , „Nie potrafiła sobie poradzić to wpierdoliła papiery do szuflady i chu***” , „Klikacie to gówno? Grosze z reklam tez te ku*** ratują” – to tylko ostatnie z jego wpisów.

Od początku swojej prezydentury Andrzej Duda jest bardzo aktywny na Twitterze i często spontanicznie komentuje wpisy internautów. W 2016 roku głośno było też o tym, kogo „śledzi” w tym serwisie prezydent. Wśród tych osób byli np. użytkownicy o nazwach: „ruchadło leśne” , „Foczka” czy „Pimpuś Sadełko” .



