Kolejny sukces Kingi Dudy. Córka prezydenta wyróżniona w międzynarodowym konkursie

Informację o wyróżnieniu Polek opublikowano na Facebooku. Kinga Duda wraz z dwiema innymi studentkami – Angeliką i Weroniką zostały w Madrycie wybrane trzecim najlepszym zespołem i zdobyły „Best Respondent Award” . Także rok temu córka prezydenta – obecnie studentka V roku – była członkinią nagrodzonego zespołu UJ, który brał udział w zmaganiach młodych prawników z całego świata.

Jak informuje Uniwersytet Jagielloński, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition to najbardziej prestiżowy konkurs dla studentów prawa na świecie. Jego celem jest „popularyzacja międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”. Corocznie konkurs przyciąga 2 tysiące studentów z 300 uniwersytetów z całego świata. „Praca nad kazusem konkursowym w jak największym stopniu przypominać ma pracę profesjonalnych prawników i odbywa się w całości w języku angielskim” – informuje UJ na swojej stronie internetowej.