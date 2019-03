„FAS” ostro o Jarosławie Kaczyńskim. „Niekoronowany król Polski”

Tekst, który ukazał się we „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” jest poświęcony głównie kwestii budowy przez spółkę Srebrna dwóch wieżowców w Warszawie. Dziennikarz Gerhard Gnauck opisał rolę w sprawie austriackiego dewelopera Geralda Birgfellnera oraz „Gazety Wyborczej”, która ujawniła nagrania z rozmów dotyczących inwestycji. Niemiecki dziennikarz zastanawia się, czy prokuratura wniesie akt oskarżenia przeciw niekoronowanemu królowi Polski. Według Gnaucka „tego typu sprawy pokażą, jakie faktycznie miała skutki kontrowersyjna reforma wymiaru sprawiedliwości”. „Prezes PiS pospieszył natychmiast – czego niemal nigdy nie robi – do właściwego w tej sprawie ministerstwa sprawiedliwości, do swojego wiernego ministra. Prokuratura gra na czas, a prezes PiS testuje ataki na Birgfellnera i „Gazetę Wyborczą”” - czytamy.

W dalszej części artykułu dziennikarz stwierdził m.in. że „pogarda prezesa partii rządzącej wobec prawa, reguł oraz instytucji oraz znaczenie osobistych powiązań i lojalności są w sprawie inwestycji Srebrnej widoczne jak na dłoni”. Gnauck dokonał także w swoim tekście historycznego porównania. Zauważył, że w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie znajduje się popiersie Józefa Piłsudskiego. „Piłsudski i Kaczyński pasują do siebie: obaj są demokratami rozczarowanymi demokracją. Obaj przyczynili się, jeden w 1918, drugi w skromniejszym stopniu w 1989 roku, do przywrócenia po okresie obcego panowania parlamentarnej demokracji. Obaj doszli wkrótce do wniosku, że nowa rzeczywistość pełna jest deformacji na taką skalę, że tylko „mocne uderzenie” może skierować państwo na właściwe tory” – tłumaczy.

„Piłsudski dokonał w 1926 roku przewrotu. A Kaczyński dziś? Jego brat Lech powiedział kiedyś, że gdyby znalazł się w sytuacji takiej jak Piłsudski, postąpiłby tak samo: a więc dokonałby puczu. Jego brat, szef partii nie widzi dziś zapewne potrzeby puczu. Osłabił natomiast dużą część wymiaru sprawiedliwości – nie jednym ciosem, lecz wieloma małymi uderzeniami, by osiągnąć podobny cel” – podsumowuje Gnauck.