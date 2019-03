Posłanka PiS do Senyszyn: Ruska swołocz nigdy nie przestanie obrażać polskich patriotów

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca. Tego dnia przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki opublikował post w mediach społecznościowych. Do jego treści odniosła się Joanna Senyszyn. „Wicemarszałek Terlecki obraża Polaków pisząc, że „po 1945 najlepsi szli do lasu lub zostawali w konspiracji”. Z liczebności band wynika, że dużo tego dobrego nie było” – napisała na Twitterze.

Wpis Senyszyn skomentowała z kolei posłanka Prawa i Sprawiedliwości Bernadeta Krynicka. „Ruska swołocz nigdy nie przestanie obrażać polskich patriotów” – napisała na Twitterze. Posłanka PiS wdała się także w dyskusję z internautami. „Tym, których drażni użyte przeze mnie określenie zupełnie nie przeszkadza język używany przez komunistów w walce z patriotycznym podziemiem. To b. symptomatyczne” – napisała. „Ruska swołocz" funkcjonuje w jęz. polskim. Kontekst słowa, którego użyła Senyszyn wymyślili komuniści i jak widać wciąż jest u nich w użyciu” – dodawała.