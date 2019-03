Mazowsze. Katastrofa samolotu wojskowego MIG-29

Do katastrofy doszło w miejscowości Stoczek leżącej na terenie województwa mazowieckiego. Świadkowie twierdzą, że pilot się katapultował. Potwierdza to wypowiedź rzecznika prasowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dla Onetu. – Potwierdzam, pilot się katapultował. Został odnaleziony. Jest w stanie dobrym. Przewieziono go na badania do szpitala. To wszystko, co wiem na chwilę obecną – powiedział ppłk Marek Pawlak. Jak podaje RMF FM, na miejscu zdarzenia pojawiło się 10 zastępów straży pożarnej oraz policja. Z informacji uzyskanych przez reporterów radia wynika, że maszyna należała do bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim.

Relacja świadka

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z miejsca zdarzenia. Fotografie udostępnione na facebookowym profilu Ratownictwa Powiatu Węgrowskiego widać, że po uderzeniu maszyny w ziemię wybuchł pożar. Samolot wygląda na doszczętnie spalony. „To był samolot wojskowy widziałam jak spada ten myśliwiec nawet nie pikował tylko spadał w poziomie najpierw było słuchać huk kilka razy potem delikatnie zaczął zniżać lot i nagle zaczął spadać” – napisała jedna z komentujących.

