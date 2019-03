Lot rządowym samolotem za 33 tys. zł. Michał Dworczyk wyjaśnia, dlaczego podróżował do Wrocławia

Konrad Piasecki, prowadzący program „Rozmowa Piaseckiego”, powołując się na dane kancelarii premiera stwierdził, że listopadowy lot Michała Dworczyka do Wrocławia kosztował 33 tys. złotych. Lot był zrealizowany rządowym samolotem po wyborach samorządowych.

Dziennikarz zapytał, czy polityk będzie zaprzeczał, że był to lot w celach partyjnych. – Oczywiście, że tak i ta sprawa została już w grudniu wyjaśniona – powiedział Dworczyk. Polityk ustosunkował się również do stwierdzenia, że poleciał do Wrocławia, by negocjować warunki koalicji samorządowej z Bezpartyjnymi Samorządowcami. – Przypomnę, że koalicja została podpisana tydzień wcześniej i każdy, kto wejdzie na dowolną stronę informacyjną w Internecie, może to zweryfikować – podkreślał Michał Dworczyk

Michał Dworczyk: Musiałem pilnie spotkać się z wojewodą

Szef kancelarii premiera poinformował również, dlaczego musiał nagle dotrzeć do Wrocławia. – Musiałem pilnie spotkać się z wojewodą – stwierdził. Polityk wyjaśnił także, że przez półtora roku, od kiedy sprawuje funkcję w kancelarii premiera dwa razy korzystał z rządowego samolotu. – Raz musiałem polecieć do Wrocławia, raz musiałem pilnie polecieć do Kowna, też na polecenie premiera, i to wszystko – tłumaczył Michał Dworczyk.