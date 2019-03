W marcu jak w garncu! Raz cieplej, raz zimnej, do tego opady deszczu i śniegu

Dzisiejszej nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe również słabe burze. W drugiej połowie nocy i rano, na północy kraju i w miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, w miejscowościach podgórskich około 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny i bardzo silny (od 40 km/h do 50 km/h) południowo zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 110 km/h nad morzem i wysoko w górach, od 75 km/h do 85 km/h na północy kraju i do 65 km/h na południu oraz w centrum.

Wtorek, 5 marca

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na Pomorzu o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 4°C na Pomorzu i na Kujawach do 10°C miejscami na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie i północy kraju silny, od 35 km/h do 50 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wiatr na przeważającym obszarze początkowo w porywach do 70 km/h, nad morzem do 100 km/h, na południu do 55 km/h, po południu od zachodu stopniowo słabnący.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu a na północy, wschodzie i południu kraju deszczu ze śniegiem, w górach - śniegu. Temperatura minimalna od -2°C na północnym wschodzie do 2°C na zachodzie i południu, na Podhalu około -3°C. Wiatr na zachodzie i południu słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany, na wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Środa, 6 marca

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4°C na północnym wschodzie do 11°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem dość silny, na zachodzie południowy na wschodzie początkowo zachodni stopniowo skręcający na południowy.

Czwartek, 7 marca

W południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C na północnym wschodzie do 8°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 10°C na północnym wschodzie do 18°C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Porywy wiatru na południu kraju do 70 km/h, nad morzem do 55 km/h.

Piątek, 8 marca

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C na Suwalszczyźnie w sobotę do 8°C na południu kraju w piątek. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie w sobotę do 12°C na południowym zachodzie w niedzielę. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, zachodni i południowo zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 70 km/h – 80 km/h.