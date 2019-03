Prezydent Duda rozpoczął „NATO Week”. Mówił o „marzeniu Lecha Kaczyńskiego”

„NATO Week” to obchody upamiętniające 20. rocznicę wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Ich rozpoczęcie odbyło się w Żaganiu, gdzie szkolą się żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Prezydent obejrzał na poligonie pokaz wojsk, a później zjadł obiad z mundurowymi.

„Marzenie Lecha Kaczyńskiego”

Podczas spotkania z wojskowymi Andrzej Duda podkreślił, że wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia są czymś, do czego dążyliśmy wiele lat. Prezydent przypomniał, że było to marzenie Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 roku mówił współpracownikom, że gdy w Polsce zaczną stacjonować oddziały Stanów Zjednoczonych ze swoją militarną infrastrukturą, to cały świat zobaczy, że rosyjska strefa wpływów Polski już nie obejmuje. – Nawiązując do tych słów, chcę naszym żołnierzom i Waszym towarzyszom broni, żołnierzom Stanów Zjednoczonych z całego serca podziękować za służbę dla Waszych ojczyzn, ale także dla światowego bezpieczeństwa – powiedział Andrzej Duda.

Na tym nie koniec obchodów „NATO Week”. Głowa państwa pojawi się także na poligonie w Orzyszu, gdzie służą żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, tworzący Wielonarodową Batalionową Grupę Bojową NATO, oraz w Kwaterze Głównej Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie. – Chciałabym w ten sposób podkreślić obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce, obecność, która jest faktyczna od 2017 roku – zaznaczył Andrzej Duda.

