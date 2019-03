Mobbing w Ministerstwie Zdrowia? „Czuję się zmuszona do odejścia”

Joanna Koczaj-Dyrda kilka dni temu udzieliła wywiadu portalowi gowork.pl. Urzędniczka Ministerstwa Zdrowia podczas rozmowy przyznała, że „była nękana i poniżana, obrażano jej rodzinę”. Sprawa trafiła do sądu, a Koczaj-Dyrda wygrała proces o mobbing. Na tym jednak nie koniec. – Mimo wygranej w sądzie I instancji czuję się zmuszona do odejścia, bo przełożeni nadal traktują mnie jak trędowatą. Za to żadnej z osób napiętnowanych przez sąd nie spadł włos z głowy, wszyscy mają się jak pączki w maśle. Główny sprawca mojego nieszczęścia decyzją ministra został przeniesiony na stanowisko radcy prawnego do podległej instytucji, drugi – awansował. Inna osoba nadal sprawuje wysokie kierownicze stanowisko w resorcie – stwierdziła urzędniczka.

Inne ofiary mobbingu

Wirtualna Polska przypomina, że w ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał resortowi zdrowia wypłacenie 84 tys. zł odszkodowania oraz przeproszenie wspomnianej pracownicy. Ministerstwo odwołało się od wyroku, a za niecałe trzy tygodnie w Sądzie Apelacyjnym rozpocznie się ponowny proces. Sprawa dotyczy wydarzeń z lat 2014-2015, kiedy to ówczesny dyrektor generalny Marcin A. miał nękać Koczaj-Dyrdę oraz innych pracowników. – Odkąd dyrektorem został pan A. mój mąż mówił, że jest mobbingowany. W nocy były telefony, że ma stawić się do pracy. Kilka razy stawił się w pracy w nocy. Kiedy wracał do domu znowu dostawał telefon, że ma stawić się w pracy rano. Ciągle były maile, ciągle od niego czegoś chciano – zeznała Ewa J., żona ministerialnego urzędnika.

Kobieta powiedziała, że „mobbingowanie polegało na dokonywaniu jakichś głupich rozliczeń” . – Mąż dostawał maile w nocy, zrywał się i dowiadywał się, że musi iść do pracy. Był wezwany w nocy o 23, wracał o 3 lub 4 w nocy, a następnie o 8 rano musiał iść do pracy. Mój mąż był bardzo chory, miał naciek nowotworu – dodała.

Depresja i myśli samobójcze

Podczas procesu zeznawała także Magdalena P., była urzędniczka ministerstwa. – Na moim przykładzie osobistym i pracowników, z którymi rozmawiałam, mogę powiedzieć że mieliśmy problemy natury kardiologicznej, psychiatrycznej, depresji. Dowiedziałam się od pracowników o myślach samobójczych. Stresogenne warunki pracy doprowadzają do myśli samobójczych – powiedziała. Zdradziła, że cierpiała na bezsenność, nie radziła sobie ze stresem oraz miała dolegliwości „żołądkowo-jelitowe, kardiologiczne i lękowe związane z pójściem do pracy” .

Co na to ministerstwo? Dziennikarze WP próbowali uzyskać oświadczenie resortu w tej sprawie. – Postaramy jak najszybciej przesłać odpowiedzi. Dokładam wszelkich starań, ale nie ma Pana ministra bezpośrednio w resorcie – przekazała Monika Dębkowska z biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

