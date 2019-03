Tomasz Sekielski ogłasza początek odchudzania. „185 kg. Teraz może być tylko lepiej”

Dokumentalista, dziennikarz i były korespondent wojenny postanowił publicznie wypowiedzieć walkę swojej tuszy. Aby to zrobić, zaczął od ustalenia faktów. Szybko okazało się, że znalezienie wagi, która byłaby w stanie podać w jego przypadku dokładne odczyty, nie było łatwo. Skala większości urządzeń kończyła się bowiem na 150 kilogramach. W końcu Sekielski trafił na właściwą wagę, która pokazała 185 kilogramów. – To już wiecie, od czego będę zaczynał. Jest źle, ale teraz już może być tylko lepiej. Ja się nie poddam – skomentował Sekielski, zachęcając przy tym do śledzenia jego postępów. – Długa droga, ale muszę ją rozpocząć – dodał.

W jaki sposób dziennikarz planuje zrzucić zbędne kilogramy? Odpowiedź przynosi jego profil na Facebooku. Od początku marca Sekielski zamieszcza w mediach społecznościowych informacje o na ten temat. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że w odchudzaniu pomaga mu Łukasz Grass, współzałożyciel i redaktor naczelny Akademii Triathlonu, największego w Polsce portalu internetowego dla amatorów, trenujących tę dyscyplinę sportu.