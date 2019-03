Ewa Chodakowska przygotowała dla jadłospis na cały tydzień. Przepisy opublikowała w sieci

Ewa Chodakowska podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie przepisami na zdrowe i niskokaloryczne dania. Trenerka udostępniła w sieci przygotowany przez siebie jadłospis na siedem dni. Zawiera on nie tylko wykaz składników potrzebnych do przygotowania dań oraz sposób ich wykonania, ale również kaloryczność każdego posiłku, co jest szczególnie ważne w przypadku osób dbających o linię.

Część fanów Chodakowskiej była zadowolona z niespodzianki. Pod zdjęciami pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy od osób, które były wdzięczne za pomoc w odchudzaniu i pomysły na nowe dania. Nie zabrakło jednak także wielu krytycznych opinii. Niektórzy komentatorzy twierdzili, że dieta trenerki jest odpowiednia tylko dla osób z dużych miast, ponieważ nie wszystkie składniki są łatwo dostępne w sklepach. Inni uznali, że przygotowanie posiłków z jadłospisu jest bardzo czasochłonne i nie każdy może sobie na to pozwolić.

Na komentarze postanowiła odpowiedzieć trenerka. „Kochanie, zatem odsyłam cię do dietetyka, który ułoży dietę na twoje życzenie za 120 zł, kontra darmowy i przykładowy jadłospis, który możesz sama modyfikować. Wybieraj” – napisała na Instagramie.

