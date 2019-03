Ostatki 2019. Do kiedy potrwa karnawał?

Ostatki to innymi słowy ostatnie dni karnawału, które zaczynają się w tłusty czwartek, a kończą zawsze we wtorek. Jest to okres ruchomy, co wynika z faktu, że Wielkanoc jest obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. W tym roku święto przypada na 21 kwietnia, a tłusty czwartek obchodziliśmy 28 lutego. W związku z tym ostatki przypadają na wtorek 5 marca.

Ostatnia szansa na zabawę

Najbarwniejszym elementem karnawału jest niewątpliwie festiwal w brazylijskim Rio de Janeiro. To tam ulicami przechodzą kolorowe i głośne pochody, a setki reprezentantów szkół samby wykonuje taniec, który nieodłącznie kojarzy się z zabawą. Inną imprezą związaną z ostatkami jest karnawał w Wenecji, gdzie dominują wymyślne przebrania i bale maskowe.

Wtorek 5 marca to także ostatnia impreza na huczne świętowanie. Już następnego dnia rozpoczyna się Wielki Post, który dla chrześcijan jest czasem pokuty, wyciszenia i umartwienia. Przypadająca na 6 marca Środa Popielcowa inauguruje 40 dniowy okres, który ma przygotować wiernych na obchody świąt wielkanocnych.

