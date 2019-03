Dzisiaj Dzień Teściowej. Zobacz najlepsze MEMY

Dzień Teściowej po raz pierwszy obchodzono we Francji w latach 80. ubiegłego wieku. Jego ustanowienie miało na celu wyrażenie szacunku i wdzięczności zięcia lub synowej do matki współmałżonka. Pomysłodawcy tego święta chcieli wyróżnić teściowe za ich obecność, pomoc przy wychowywaniu dzieci oraz gotowość do niesienia rad i wsparcia.

Jak świętują mieszkańcy innych państw?

Zarówno w Polsce, jak i we Francji, Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Z kolei Amerykanie wspominają matki współmałżonków w czwartą niedzielę października. Tam do tego święta podchodzi się bardzo poważnie, a teściowe są obdarowywane kwiatami, czekoladkami i okolicznościowymi prezentami. Dzień Teściowej obchodzony jest również m.in. w Brazylii i bywa traktowany jako ważne święto rodzinne.

Dzień Teściowej nie zdążył przebić się jeszcze do świadomości Polaków. Dla mieszkańców naszego kraju jest to przede wszystkim okazja do przypomnienia żartów i MEM-ów, jakie powstają z tej okazji.

