Uderzył mężczyznę na ulicy. Policja publikuje nagranie i prosi o pomoc

Do wspomnianego zdarzenia doszło 24 lutego po północy w Lwówku Śląskim na ul. Plac Wolności. To tam pod jednym ze sklepów stało czterech mężczyzn. W pewnym momencie podeszły do nich dwie osoby, które bez ostrzeżenia zaczęły okładać mężczyzn pięściami. Na nagraniu z monitoringu zamieszczonym przez policję widać, jak jedna z ofiar upada i uderza tyłem głowy o chodnik. Funkcjonariusze przekazali, że najbardziej poszkodowany został właśnie 44-letni mieszkaniec Lwówka Śląskiego, który wciąż przebywa w szpitalu.

Trwają poszukiwania

Poszukiwania oraz współpraca z mieszkańcami doprowadziły do zatrzymania jednego ze sprawców. Okazało się, że jest to 27-letni mieszkaniec Lwówka Śląskiego, który usłyszał już zarzut pobicia z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu oraz kradzieży portfela. Grozi mu za to do ośmiu lat pozbawienia wolności. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Wciąż trwają poszukiwania kolegi 27-latka. Sprawca w momencie zdarzenia ubrany był w pikowaną kurtkę oraz bluzę z dużym napisem na piersi. Osoby, które mają informacje na temat mężczyzny, którego wizerunek uwieczniono na nagraniu z monitoringu, są proszone o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej policji w Lwówku Śląskim (tel. 75 64 67 200) lub osobiście z naczelnikiem wydziału kryminalnego (tel. 606 851 808). Policjanci zapewniają anonimowość.

