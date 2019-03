IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Marta Gajęcka odczytała list prezydenta

IV edycja Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej przebiegała pod hasłem: „WARTOŚĆ ZDROWIA. Kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej: Value Based Healthcare i Value Based Pricing” .

– Co roku Forum gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia, budują przestrzeń inspiracji i stanowią przyczynek do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjenta – zaznaczała dr n. med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Odbywające się już po raz czwarty Forum to wydarzenie, które nie tylko jest niepowtarzalną okazją do debaty nad możliwościami rozwoju medycyny opartej na wartości i miejscem doświadczenia interdyscyplinarnego podejścia do tematu służby pacjentowi w ujęciu medycyny personalizowanej, ale przede wszystkim przestrzenią osobistego rozwoju, który pozwoli na wprowadzanie daleko idących zmian i zapoczątkuje nowoczesne spojrzenie na problematykę medycyny personalizowanej w Polsce, korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu ochrony zdrowia.

Prezydent skierował do uczestników oraz organizatorów IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej list. W imieniu Andrzeja Dudy podczas wydarzenia odczytała go doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka.

Pełna treść listu:



Szanowni Państwo!



Medycyna personalizowana to otwarcie nowych perspektyw, niezwykle obiecujących dla pacjentów dotkniętych ciężkimi chorobami. Jej istotą jest przełomowe myślenie o wyzwaniach dotyczących diagnozowania i leczenia. Dzięki osiągnięciom genetyki oraz pokrewnych dziedzin wiedzy

pogłębia się świadomość nauk medycznych, że nie istnieją uniwersalne metody terapii i że niezbędne jest indywidualne podejście do pacjenta. Medycyna personalizowana, korzystająca z ogromnie innowacyjnych rozwiązań, odgrywa coraz ważniejszą rolę w wielu krajach świata

i stanowi bez wątpienia drogę w przyszłość.

Bardzo się cieszę, że Międzynarodowe Forum, organizowane już po raz czwarty, przyczynia się do upowszechnienia w Polsce i lepszego zrozumienia zagadnień związanych z medycyną personalizowaną. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników debaty. Witam naszych gości z zagranicy, którzy przybyli, aby dzielić się doświadczeniem i podejmować refleksję wspólnie z polskimi ekspertami.



Cieszy mnie, że chcą Państwo rozmawiać o wielu istotnych i aktualnych problemach. Medycyna personalizowana oferuje nie tylko skuteczniejsze niż dotąd metody diagnozowania i terapii, ale może również oznaczać większą racjonalizację kosztów leczenia. Słusznie

zwracają Państwo na to uwagę, poświęcając temu ważnemu wyzwaniu dużą część dyskusji. Pragną Państwo także rozmawiać o medycynie jutra, która już dzisiaj zaczyna kształtować naszą rzeczywistość: o genomice, wielkich zbiorach danych, sztucznej inteligencji oraz innych innowacyjnych kierunkach przemian. Nie pomijają Państwo takich pojęć jak opieka oparta na wartości „Value-based Health care” oraz obiektywna ocena tej wartości. Taka dyskusja jest nam niezbędna, jeśli chcemy odmieniać oblicze polskiej ochrony zdrowia z myślą o rozwoju nauki i z pożytkiem dla pacjentów.



Ze szczególnie wielkimi nadziejami ku medycynie personalizowanej zwraca się onkologia. Dzięki nowemu podejściu, polegającemu na uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i cech pacjenta, możliwe staje się zastosowanie kolejnych linii leczenia w przypadkach uważanych dotąd

za beznadziejne, a choroby nowotworowe zaczynają nabierać wymiaru chorób przewlekłych. Te postępy, w których stawką jest ludzkie życie, mają ogromne znaczenie. Walka z rakiem stanowi wielkie wyzwanie humanitarne, społeczne i cywilizacyjne. Czuję się w nią głęboko zaangażowany. Przed dwoma miesiącami wystąpiłem z inicjatywą ustawodawczą, kierując do Sejmu RP projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ufam, że proponowane rozwiązania dobrze przysłużą się zdrowiu Polaków. Pragnę Państwu podziękować za wszystkie wysiłki, które mają ten sam szczytny cel. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.



Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej Zdrowie i Medycyna „Wprost”.