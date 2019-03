Skąd rząd weźmie pieniądze na „piątkę PiS”? Premier Morawiecki wyjaśnia

Podczas swojego wystąpienia premier zaznaczył, że podstawowym celem rządu jest „lepsze, zasobne życie na poziomie europejskim” . – Mamy wytyczoną drogę i wiemy jak tam dojść. Mamy na to środki i stoi za nami wiarygodność – dodał cytowany przez Onet. Następnie Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że środki na zrealizowanie obietnic zawartych w tzw. piątce PiS (nazywanej także „piątką Kaczyńskiego” ) zostaną pozyskane m.in. „z szarej i czarnej strefy, od mafii vatowskich i od zagranicznych grup, które unikały płacenia podatków w Polsce” . – Wiemy jak walczyć z mafiami, wiemy gdzie są zakopane te pieniądze, o których nasi poprzednicy myśleli, że są nie do wydobycia – stwierdził szef rządu. Dodał, że PiS będzie walczył „z międzynarodowymi korporacjami o płacenie podatków w miejscu, gdzie prowadzą biznes” .

„Emerytura plus” i niższy PIT

Mateusz Morawiecki przybliżył także terminy wprowadzania w życie kolejnych obietnic. – W kwietniu i maju chcemy wdrożyć program zwiększonej mobilności, aby powiaty mogły odtwarzać połączenia komunikacyjne. To ważny, cywilizacyjny projekt – zaznaczył premier.

Szef rządu stwierdził, że program „emerytura plus” zostanie z kolei wdrożony dla wszystkich emerytów i rencistów od 1 maja. – Rząd PiS obniżył wszystkie podatki, a teraz zabieramy się na obniżanie PIT. Do 26. roku życia obniżymy go do zera, powyżej 26. roku życia obniżymy go o jeden punkt procentowy, czyli o ok. sześć proc. – kontynuował premier. – Mamy wolę i determinację do realizacji tego planu i mamy nadzieję, że zdobędziemy zaufanie Polaków, żeby go wdrażać – podsumował.

Czym jest tzw. piątka?

Przypomnijmy, podczas lutowej konwencji PiS została zaprezentowana tzw. piątka Kaczyńskiego. Do głównych filarów programu partii zaliczono: rodzinę, młodych, pracę, starszych i słabszych oraz infrastrukturę. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – powiedział Jarosław Kaczyński. Program ma zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Prezes PiS-u mówił także o „pomocy dla ludzi młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia”. „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26 roku. To taryfa ulgowa dla wszystkich młodych ludzi na kilka pierwszych lat dorosłego życia" – napisało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze. Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński zapowiedział także pomoc dla osób starszych. Mówił o „trzynastce” w kwocie 1100 złotych, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi.

