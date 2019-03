Marek Jakubiak dołączył do nowego ugrupowania. „To demokratyczna partia polityczna w Polsce”

Marek Jakubiak ogłosił podczas konferencji prasowej, że dołączy do nowej formacji politycznej w skład której wchodzą m.in. Piotr Liroy-Marzec, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun czy Robert Winnicki. – To demokratyczna partia polityczna w Polsce. Naszym głównym celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska – tłumaczył. Poseł zdradził, że ugrupowanie planuje utworzenie koła oraz klubu poselskiego. – Jest sporo posłów szukających dla siebie miejsca – stwierdził w rozmowie z Onetem.

– To dobrze, że front tych, którzy chcą walczyć o polską niepodległość z Brukselą i w Brukseli jest coraz szerszy. To zwiastuje, że na polskiej scenie politycznej wyrasta trzecia siła. (…) Nasza niepodległościowa, narodowo-wolnościowa, proobywatelska koalicja, jest tą alternatywą, która rzeczywiście przemodeluje rzeczywistość polityczną zabetonowaną przez wokół Platformy i PiS-u – powiedział Robert Winnicki.

Polityk sam siebie określa mianem narodowca. – Uważam, że nim jestem. Narodowiec to normalność: ludzie pracujący dla Polski, uczący dzieci tradycji polskich. Dla mnie priorytetem jest polskość, dopiero potem europejskość – wyjaśnił. Jakubiak poruszył również temat relacji polsko-żydowskich.- To są retorsje w sprawie traktowania Polaków przez Żydów. Nie wiem, komu to jest potrzebne, żeby ciągle podgrzewać ten temat. Ale jak słyszę, że Polacy są odpowiedzialni za Holocaust, to ja twierdze, że Polacy mieli swój własny holocaust. W czasie II wojny światowej zginęło sześć milionów obywateli polskich w tym trzy miliony Żydów pochodzenia polskiego – powiedział.

Nowa formacja na scenie politycznej

Podczas konferencji w Warszawie zaprezentowani zostali liderzy koalicji, a także logo nowej formacji. Jej „twarzami” zostali m.in. Krzysztof Bosak, Jakub Kulesza, Piotr Liroy-Marzec, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Grzegorz Braun i Kaja Godek. Komitet wyborczy Koalicji ProPolskiej do Parlamentu Europejskiego nosi nazwę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Janusz Korwin-Mikke przedstawiając nową siłę polityczną poinformował, że jej hasło jest „skromne” i brzmi ono „niepodległość” . Poseł Piotr Liroy-Marzec zapowiedział, że rodzi się nowa jakość nie tylko w polskiej i europejskiej polityce. – Razem pokazujemy, jak pięknie można się ze sobą zgadzać, jak można współpracować, jak można zadać kłam temu wszystkiemu, co media starają się dzisiaj pokazać, że ludzie z różnych środowisk nie potrafią ze sobą prowadzić dialogu – mówił były parlamentarzysta Kukiz'15, a obecnie członek stowarzyszenia Skuteczni.

Czytaj także:

Marek Jakubiak: Jestem za wprowadzeniem bykowego