Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska z podobnym wynikiem. Kto wygra wybory do PE?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju. Z sondażu IBRIS, którego wyniki opublikował „Fakt” wynika, że wygrałaby je Zjednoczona Prawica, uzyskując poparcie na poziomie 39,7 proc. Koalicja Europejska znalazła się na drugim miejscu w zestawieniu z wynikiem 38,5 proc. Jeżeli sondażowe wyniki potwierdziłyby się po przeprowadzonych w maju wyborach, oznaczałoby to, że politycy Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Europejskiej zdobyliby po 23 mandaty.

Na trzeciej pozycji w sondażu IBRIS uplasowało się ugrupowanie Roberta Biedronia. Wiosna zdobyła poparcie na poziomie 6,3 proc., a co za tym idzie otrzymałaby trzy mandaty do PE. Na kolejnym miejscu znalazł się ruch Pawła Kukiza (5,1 proc., 3 mandaty). Z kolei poniżej progu wyborczego jest Koalicja ProPolska (4,1 proc.). Deklarowana frekwencja to 46,9 proc.

Wyniki sondażu skomentował w mediach społecznościowych polityk z klubu poselskiego PO-KO – Grzegorz Lipiec. „Walka będzie do samego końca” – napisał.