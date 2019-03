Porwanie w Białymstoku. Napastnicy siłą wciągnęli do samochodu matkę z dzieckiem

W czwartek 7 marca 2019 roku w Białymstoku po godzinie 10.00 pod blokiem na osiedlu Dziesięciny doszło do tragicznego zdarzenia. Jak podaje Radio Zet, w pewnej chwili dwóch mężczyzn, używając siły wciągnęło do samochodu spacerującą po okolicy 25-letnią kobietę z dzieckiem. Dziewczynka ma 3 lata. Napastnicy byli zamaskowani. Pojawiły się informacje, że to ojciec dziecka zlecił porwanie.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że porywacze poruszali się ciemnozielonym Citroenem C4 xsara picasso. Numery rejestracyjne pojazdu to BL 60803. Oznaczenie zaczynające się od „BL” wskazuje na to, że samochód został zarejestrowany w Łomży. Nie wykluczone jest jednak to, że pojazd może już mieć zmienione tablice rejestracyjne.

Po godzinie 13.00 poinformowano, że policja odnalazła samochód poszukiwany w związku z porwaniem matki i córki. Pojazd był pusty. Znajdował się kilka przecznic od miejsca uprowadzenia 25-latki z dzieckiem. Został wypożyczony z jednej z firm świadczących takie usługi w Łomży.

Child Alert

Została uruchomiona procedura Child Alert – system alarmowy w przypadku zaginięcia dziecka. Amelia ma jasne kręcone włosy upięte w kok, niebieskie oczy. W momencie porwania była ubrana w różową kurtkę, szarą czapkę z pomponem, szare spodnie oraz granatowe buty.

Na czas funkcjonowania Child Alert uruchomione zostało Call Center pod nr 995, na które można przekazywać wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionych.

Z ustaleń policji wynika, że napastnicy wyjechali z Białegostoku w kierunku zachodnim. Trwa obława na porywaczy. Policja szuka świadków zdarzenia. W zaistniałej sytuacji liczy się każda informacja.