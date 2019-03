Wzrosną wydatki na obronność. Prezydent zlecił przygotowanie ustawy

– Na mój wniosek rząd przygotował projekt ustawy zwiększającej budżet obronny do poziomu 2,5% PKB do roku 2030. (...) Podtrzymuję swój postulat, aby ten poziom osiągnąć już w 2024 r. Mam nadzieję, że będzie to możliwe – powiedział Duda, cytowany na profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie Twitter.

– Mając na uwadze potrzebę rozwoju i modernizacji sił zbrojnych, w dalszym ciągu zamierzam zabiegać o sukcesywne zwiększanie wydatków obronnych – dodał.

Według tegorocznego budżetu państwa, na wydatki związane z obronnością ma zostać przeznaczone 44,7 mld zł, tj. 2 proc. PKB.

– Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego – podkreślał Prezydent podczas odprawy kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Czwartkowa, doroczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna, która wpisuje się w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, rozpoczęła się od uroczystego podniesienia flagi państwowej i flagi NATO na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Po raz pierwszy w historii odprawa odbyła się w Pałacu Prezydenckim. – Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony Sojuszu. Jednocześnie Polska będzie się angażować w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak stała współpraca strukturalna czy Europejski Fundusz Obronny, zabiegając o to, aby zawsze były one komplementarne względem NATO – mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślał militarny wkład Polski w rozwój Sojuszu, jak również w bezpieczeństwo i budowę stabilności w naszym regionie i na świecie.

