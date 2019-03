Zbankrutowało biuro podróży Olimp! Co z zaplanowanymi wycieczkami?

„Zrobiliśmy, co tylko było w naszej mocy, do ostatniej chwili prowadząc negocjacje i podejmując próby. Niestety mimo naszych starań, próby odnowienia kredytowania, pozyskania inwestora i wreszcie sprzedaży firmy niestety nie powiodły się, dlatego też zmuszeni jesteśmy do zakończenia działalności” – podaje w oświadczeniu biuro podróży Olimp.

W związku z utratą płynności finansowej, biuro informuje, że „nie jest w stanie wykonać obowiązków umownych wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych i zmuszony jest do odwołania wszystkich przyszłych wyjazdów począwszy od dnia dzisiejszego” .

Władze biura podróży piszą, że trwa uruchamianie procedury mającej na celu umożliwienie klientom otrzymanie zwrotu wszystkich wpłaconych na poczet wyjazdów środków. „Klienci, którzy obecnie przebywają za granicą mają zapewnione świadczenia aby mogli dokończyć pobyt, a także zapewniony transport powrotny zgodnie z Ich rezerwacjami” – podano.

W oświadczeniu polecono, że klienci, którzy zarezerwowali miejsca na odwołanych wyjazdach powinni zgłaszać się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. „Jesteśmy pewni iż dzięki wysokiej kwocie ubezpieczenia oraz Funduszowi Gwarancyjnemu wszyscy Państwo otrzymacie zwrot wpłaconych kwot. Staramy się obecnie i współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim aby stało się to jak najszybciej” – podaje biuro podróży.

Czytaj także:

Krowa na ulicach Wrocławia. Znana studentom Myćka uciekła z kliniki