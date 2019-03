„Rzeczpospolita”: W maju w kioskach może zabraknąć papierosów

Zegar tyka, a ustawodawcy pracują opieszale. Zgodnie z unijnym prawem, od maja Polska ma zostać włącona do systemu śledzenia ruchu wyrobów tytoniowych. Chodzi o ukrócenie nielegalnego handlu papierosami na terenie UE. Aby było to możliwe, konieczne jest dostosowanie polskiej legislacji. Jak informuje „Rzeczpospolita”, problem w tym, że rządzącym się nie spieszyło.

Od kwietnia ubiegłego roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym zalegał projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Prace w końcu ruszyły w lutym, ale ustawa utknęła w Senacie – ma być rozpatrywana na posiedzeniu 20 marca. A to jeszcze nie koniec dostosowywania krajowego prawa – potrzebne jest wydanie rozporządzenia na podstawie ustawy (której jeszcze nie ma – red.) i wdrożenie do 20 maja systemu informatycznego, w którym muszą się zarejestrować m.in. hurtownicy i producenci, łącznie około 100 tys. podmiotów.

Wszystko to sprawia, że kalendarz jest bardzo napięty. Czy ustawodawcy zdążą? Ministerstwo Zdrowia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” uspokaja, tłumacząc, że „nie istnieje ryzyko nieterminowego wdrożenia przepisów tzw. nowej dyrektywy tytoniowej”. Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu pozostaje ostrożny. Maciej Ptaszyński podkreśla, że jest dużo elementów, „które mogą pójść nie tak” . Wskazuje m.in. na termin 21 dni, który ustawowo przysługuje prezydentowi na podpisanie ustawy. Nie jest też pewne, że Senat przyjmie ją bez poprawek. Jeśli takie się pojawią, dokument wróci do Sejmu, co oznacza kolejne wydłużenie terminów.

PIH szacuje, że na testy sytemu pozostaną dwa tygodnie. „ Ale od 20 maja żadna paczka papierosów nie może wyjechać z fabryki niezarejestrowana. Prawdopodobnie nawet jeśli system nie ruszy, hurtownie będą miały zapasy, sklepy także, ale największy problem będą mieli eksporterzy” – konkluduje „Rzeczpospolita” .

Czytaj także:

Poznaj 10 trików na rzucenie palenia