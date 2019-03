Mateusz Morawiecki o trzynastej emeryturze: To nie będzie jednorazowy strzał

Mateusz Morawiecki stwierdził, że wypłacenie trzynastej emerytury seniorom, które zostało zapowiedziane podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie jednorazowym gestem. – Mogę zapewnić, że to nie jest jednorazowy strzał. Program Emerytura Plus będziemy kontynuować w kolejnej kadencji. Jeśli oczywiście wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia. A wiarygodność to nasz znak firmowy – powiedział premier w rozmowie z „Super Expressem”.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, dlaczego omawiany program nie został wprowadzony w ubiegłym roku. – Z tego samego powodu, dlaczego nie było 500+ na każde dziecko – stwierdził premier. – Otóż, zaklejenie ogromnych dziur w budżecie po rządach PO wymagało olbrzymiej pracy. Wygraliśmy z mafiami vatowskimi i teraz dopiero widzimy, jak się zamknął księgowo poprzedni rok, jakie są wpływy z podatków w styczniu i lutym. Wiemy po prostu, na co możemy sobie pozwolić – wyjaśniał Morawiecki.

Strajk nauczycieli

W rozmowie z „Super Expressem” Mateusz Morawiecki odniósł się również do zapowiadanego strajku nauczycieli. - Robimy wszystko, by zawód nauczyciela przestał się kojarzyć ze słabo opłacanymi „siłaczkami”. By zyskał należną mu godność i prestiż – powiedział. Polityk opisał również, w jakiej sytuacji znajdowali się nauczyciele, gdy rządziła Platforma Obywatelska. Następnie wyjaśnił, co zmieniło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. – Ale zapytajmy też o fakty. Jakie były podwyżki dla nauczycieli w roku 2014, kiedy rządziła PO? Zero – powiedział premier, dodając, że podobna sytuacja wystąpiła w dwóch kolejnych latach. – Odkąd PiS przejął odpowiedzialność za tworzenie budżetu, pensje nauczycieli wzrosną między 2017 a końcem 2019 r. o 17-18 proc. – przekonywał Morawiecki.

