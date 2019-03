Pawłowicz odpowiada Kłopotkowi: A ja Panu życzę, by kiedyś udało się…

Dzień Kobiet obchodzony jest co roku 8 marca. Z okazji tego święta, które ma już wieloletnią tradycję, czytelniczkom portalu Wprost.pl życzenia złożył Eugeniusz Kłopotek. – Kobiety twardo idźcie do polityki i zróbcie z nami – facetami – porządek, bo my już po prostu nie jesteśmy się w stanie pogodzić – powiedział polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Zróbcie z nami porządek! My się ze sobą naprawdę nie potrafimy dogadać, a tym bardziej pogodzić – podkreślał w rozmowie z Wprost.pl.

Eugeniusz Kłopotek wskazał również posłankę, której chciałby z okazji obchodzonego dziś święta złożyć szczególnie życzenia. – Pani Krystyno, niech pani będzie prawdziwą kobietą – powiedział poseł. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego jednak nie wyjaśnił, co konkretnie miał na myśli.

Reakcja Krystyny Pawłowicz

Poseł Eugeniusz Kłopotek nie podał nazwiska posłanki, do której skierował swoje życzenia. Jednak do słów posła odniosła się Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych. „A ja Panu życzę, by kiedyś udało się Panu zostać prawdziwym dżentelmenem” – napisała na Twitterze posłanka Prawa i Sprawiedliwości. „Może się uda” – dodała.

Czytaj także:

Kłopotek składa życzenia z okazji 8 marca: Pani Krystyno, niech pani będzie prawdziwą kobietą