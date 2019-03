Rafał Trzaskowski przyznaje podwyżki warszawskim nauczycielom. Ile wyniosą?

Decyzją radnych – warszawscy nauczyciele otrzymają podwyżki z budżetu stolicy. Uchwała zakłada zwiększenie uposażeń nauczycieli stażystów i kontraktowych. – Tak jak obiecałem, wprowadzamy podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli, po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej – zatrzymać już obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki obejmą 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Przy najbliższej wypłacie nauczyciele otrzymają większe pieniądze i to z wyrównaniem od stycznia – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

W oficjalnym komunikacie Miasta Stołecznego Warszawy podano, że „w tegorocznym budżecie zabezpieczono 39 mln złotych na zapowiedziane w programie »Warszawa dla wszystkich« podwyżki dla nauczycieli”. Jak wysoki będzie wzrost wynagrodzeń? 250 zł otrzymają stażyści z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, 270 złotych trafi do nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami. Wyższą pensję otrzymają także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą.

Strajk nauczycieli

We wtorek 5 marca rozpoczęło się referendum strajkowe, które potrwa dwa tygodnie. Przyniesie ono odpowiedź na pytanie, w których szkołach odbędzie się zapowiadany strajk. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że w referendum mogą wziąć udział nie tylko nauczyciele, ale także pracownicy administracji i obsługi. Oficjalny strajk rozpocznie się 8 kwietnia i będzie bezterminowy. ZNP oraz Forum Związków Zawodowych chcą w ten sposób doprowadzić do podwyżek dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości tysiąca złotych.

