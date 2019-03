39-latek groził politykom. Został zatrzymany

Działania operacyjne policjantów stołecznego wydziału do walki z Cyberprzestępczością we współpracy z funkcjonariuszami z Małopolski, szczególnie z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o kierowanie gróźb wobec polityków oraz ich rodzin. Internetowa informacja z groźbami trafiła do biura jednego z polityków.

Policjanci prowadzili działania w celu ustalenia miejsca pobytu nadawcy dokumentu. Operacyjne ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do jednej z miejscowości w województwie małopolskim. Policjanci zatrzymali 39-letniego Mariusza K. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt, który najprawdopodobniej był wykorzystany do przesyłania gróźb - liczne telefony komórkowe oraz karty.

Z policyjnych ustaleń wynika, że 39-latek był zatrzymywany już wcześniej np. w 2013 roku za podanie informacji o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w Konsulacie Niemiec we Wrocławiu. Teraz 39-latek trafi do zakładu karnego w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary 2 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za groźby wobec polityków.

