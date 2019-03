Odnaleziono zaginioną Amelkę i jej matkę

Informację o odnalezieniu i odbiciu Amelii z matką potwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Na Twitterze podał też, że zatrzymano dwóch podejrzanych o uprowadzenie. Jednocześnie pogratulował i podziękował zaangażowanym w poszukiwania policjantom. TVP Info doprecyzowała, że porwane odnaleziono w Środzie Wielkopolskiej. Jak pisze z kolei rmf24.pl, mąż 25-latki i ojciec Amelki jest obywatelem Polski pracującym w Niemczech, ale zameldowanym w ojczyźnie. Portal dodaje, że w przeszłości miał on znęcać się nad swoją partnerką. W sprawie zaginięcia Amelii po raz trzeci w historii został użyty w Polsce system Child Alert.

Do porwania doszło w czwartek 7 marca po godzinie 10.00 na osiedlu Dziesięciny. Jak podaje Radio Zet, w pewnej chwili dwóch mężczyzn siłą wciągnęło do samochodu spacerującą po okolicy 25-letnią kobietę z dzieckiem. Napastnicy byli zamaskowani. Pojawiły się informacje, że to ojciec dziecka mógł zlecić porwanie.

Porywacze poruszali się ciemnozielonym Citroenem C4 xsara picasso. Po godzinie 13.00 policja odnalazła ten samochód. Pojazd był pusty i znajdował się kilka przecznic od miejsca uprowadzenia 25-latki z dzieckiem. Został wypożyczony przez ojca dziecka z jednej z firm w Łomży.

Świadkiem całego zdarzenia była babcia porwanej 25-latki. – Wnuczka podjechała, wysiadła z samochodu, postawiła prawnuczkę na ziemi, mała stała, a ja siedziałam i się przyglądałam. W tym samym momencie, to była 10:02, podjechał samochód, zatrzymał się, wyskoczyło dwóch facetów i je chwycili. Oni się nie kryli, to było tak jak na gangsterskich filmach. Wzięli dziecko pod pachę, widziałam że się szarpała – opowiadała kobieta w rozmowie z TVP Info.

