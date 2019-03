Sobota pochmurna i deszczowa prawie w całej Polsce. W kolejnych dniach pojawi się... śnieg

Sobota przyniesie pochmurną aurę, obfitującą w opady deszczu. Jedynie na Podkarpaciu na ogół nie popada. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Również w niedzielę będzie pochmurno i deszczwo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na północnym-wschodzie do 12 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny.

Nowy tydzień przyniesie duże zachmurzenie, jednak pojawią się przejaśnienia. Okresami popada deszcz ze śniegiem, do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie synoptycy zapowiadają opady śniegu do 3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C Podkarpaciu. Na ogół umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu.

We wtorek zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresami duże. W prawie całym kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. i śniegu do 5 centymetrów. Padać nie będzie tylko na południowym-wschodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 stopni w centrum, do 7 st. C na południu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.

Środa będzie pochmurna, lecz możemy liczyć na większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 6 stopni w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami dość silny.