Mateusz Morawiecki: Chcę być premierem nie dla elit, a dla zwykłych ludzi

– Podkarpacie pokazuje, jak pięknie potrafi wygrywać walkę o lepszą Polskę – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Polityk w ten sposób wyjaśnił, dlaczego pierwsza regionalna konwencja PiS-u odbyła się na podkarpaciu. Premier zapewniał, że obietnice, które składa rząd są realne. – Składamy obietnice, których dotrzymamy. One zmienią Polskę na lepsze – dodał.

„Chcę być Premierem nie dla elit, a dla zwykłych ludzi”

Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu powiedział, że „Nowa Piątka PiS jest prorozwojowa”, że jest „to inwestycja w przyszłość”. – Zerowy PIT ma powstrzymać emigrację, chcemy, aby młodzi ludzie zostawali w Polsce. Chcemy zapewnić im realne warunki do pracy – powiedział premier. – Za naszych poprzedników chodził taki żart – wiecie państwo, jaki jest najlepszy mechanizm, żeby zapobiegać wysokiemu bezrobociu młodych ludzi? Otworzyć następne tanie linie lotnicze do Wielkiej Brytanii. To niestety trochę była taka droga, ale my musimy iść inną drogą – powiedział. – Chcę być Premierem nie dla elit, a dla zwykłych ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia – stwierdził Mateusz Morawiecki.

– Europa jest silna swoją różnorodnością. Polska jest w stanie dużo dać Unii Europejskiej. Kierujemy do Parlamentu Europejskiego silną reprezentację, która będzie broniła polskiej racji stanu. Chcemy wpływać na losy Europy. Już, wspólnie z V4, udało nam się odmienić politykę migracyjną – powiedział Mateusz Morawiecki. – Nasi konkurenci polityczni rozumieją europejskość jako rewolucję obyczajową, dla nas europejskość to lepsze życie Polaków – stwierdził premier.

Czytaj także:

Konwencja regionalna PiS. Kaczyński: Trzeba gryźć trawę. Trzeba zwyciężać