Wstrząsające fakty z życia Violetty Villas. „Prawda była o wiele ciekawsza od mitu”

– Gdybym wiedziała, z czym będę się mierzyć, to chyba zwątpiłabym na samym początku – przyznała Michalkiewicz, autorka książki „Villas” . Jak podkreśliła, musiała stanąć oko w oko z ogromnym mitem, jaki wytworzyła wokół siebie piosenkarka. – Prawda była o wiele ciekawsza od mitu – wskazała reporterka.

Jako przykład kłamstwa przywołała anegdoty o słynnych włosach piosenkarki. – Twierdziła, że myje je w nafcie. To absolutna nieprawda. Rozmawialiśmy z rodziną fryzjera, który przyjeżdżał do Wioletty z Radomia. Nikt inny nie mógł dotknąć jej włosów. On miała po prostu tresę dopinaną, także pukle. Kolor musiał być podobny do prawdziwych – wskazała. Wiele mitów odnośnie Villas dotyczyło jej powrotu z Las Vegas. Artystka twierdziła, że chodzi o chorobę mamy, tymczasem prawdziwym powodem była miłość.