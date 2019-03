Uwaga na silny wiatr! RCB ostrzega

„Dzisiaj również w wielu województwach może silnie wiać. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest wieczorem i w nocy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce oraz na Ziemi Świętokrzyskiej (ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2. stopnia). Uważajcie!” – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze po godzinie 15.30.

Wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia oznacza, że przewidywane jest wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. W takich sytuacjach zalecana jest duża ostrożność, należy śledzić komunikaty i rozwój sytuacji pogodowej, a także przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

Alert RCB – co to jest?

Alert RCB do SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami, który uruchomiony został w połowie 2018 roku. Na mocy umowy z operatorami, krótką, bezpłatną wiadomość tekstową otrzymują wszystkie osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu. Po otrzymaniu alertu RCB należy zastosować się do zawartych w nim zaleceń.

Pogoda na najbliższą noc

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Na południu i wschodzie kraju możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na południu i wschodzie miejscami do 12 mm, a w rejonie Sudetów do 15 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach do 6 cm, w Tatrach i zachodniej części Beskidów do 10 cm. Temperatura minimalna od -1°C na północy i w rejonach podgórskich do 3°C na lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr w północnej połowie kraju słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w południowej umiarkowany i dość silny, okresami silny, w porywach do 105 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Aktualne ostrzeżenia pogodowe można śledzić na mapie udostępnianej przez IMGW: http://pogodynka.pl/ostrzezenia

