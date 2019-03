Cykl Raw Air. Johansson wygrywa konkurs. Jak poszło Polakom?

Robert Johansson wygrał niedzielny konkurs indywidualny Pucharu Świata w Oslo, który składa się na cykl Raw Air. 28-latek wyprzedził o zaledwie 3,7 punktu Stefana Krafta. Skład podium uzupełnił Słoweniec Peter Prevc. Dla Norwega, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air, była to dopiero druga wygrana w karierze. Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zapewnił sobie Ryoyu Kobayashi, który był piąty.

Najlepszym z reprezentantów Polski podczas konkursu był Kamil Stoch, który był trzynasty. Dziewiętnastą lokatę zajął Jakub Wolny, dwudziesty czwarty był Dawid Kubacki. Na dwudziestym szóstym miejscu rywalizację zakończył Piotr Żyła.

Raw Air

Raw Air to stosunkowo nowa impreza i daleko jej do prestiżu Turnieju Czterech Skoczni. Cykl organizowany na norweskich skoczniach jest jednak najbardziej wyczerpującą rywalizacją podczas całego sezonu. Jest jednak o co walczyć. Na zawodnika, który uzbiera największą ilość punktów, czeka nagroda w wysokości 60 tys. euro. Łączna pula premii to aż 500 tys. euro. Dotychczas rozegrano dwie edycje Raw Air. W 2017 roku triumfował Stefan Kraft przed Kamilem Stochem i Andreasem Wellingerem. Rok temu szans rywalom nie dał Kamil Stoch, który wyprzedził Roberta Johanssona i Andreasa Stjernena. Jak będzie tym razem?

Do klasyfikacji generalnej zaliczają się nie tylko konkursy indywidualne, ale również noty osiągane podczas skoków drużynowych i kwalifikacji. Łącznie przez 10 dni skoczkowie oddadzą aż 16 punktowanych skoków. Będzie tak oczywiście pod warunkiem, że pogoda nie pokrzyżuje szyków organizatorom i uda się rozegrać wszystkie serie. Rywalizacja rozpoczęła się 8 marca i potrwa do 17 marca włącznie. Poniżej prezentujemy cały kalendarz punktowanych konkursów.

piątek, 8 marca

19.30 Prolog (kwalifikacje) do konkursu indywidualnego (Oslo)

sobota, 9 marca

14.30 Konkurs drużynowy (Oslo)

niedziela, 10 marca

14.30 Konkurs indywidualny (Oslo)

poniedziałek, 11 marca

17.30 Prolog (kwalifikacje) do konkursu indywidualnego (Lillehammer)

wtorek, 12 marca

17.00 Konkurs indywidualny (Lillehammer)

środa, 13 marca

17.30 Prolog (kwalifikacje) do konkursu indywidualnego (Trondheim)

czwartek, 14 marca

17.00 Konkurs indywidualny (Trondheim)

piątek, 15 marca

17.30 Prolog (kwalifikacje) do konkursu indywidualnego (Vikresund)

wtorek, 16 marca

17.00 Konkurs drużynowy (Vikresund)

środa, 17 marca

17.00 Konkurs indywidualny (Vikresund)

Gdzie oglądać Raw Air?

Zawody rozgrywane w ramach Raw Air transmitowane będą na antenie TVP Sport i TVP1 oraz Eurosport 1. Online za darmo będzie można je oglądać za pośrednictwem strony sport.tvp.pl.

