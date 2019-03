Poniedziałek pogodny na północy. Nad resztą kraju opady deszczu ze śniegiem

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami również śniegu. W południowej połowie kraju możliwe burze. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach do 8 cm, w Tatrach i Beskidach około 5 cm. Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie do 6°C miejscami na południu, na Podhalu około 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h w południowej połowie kraju, a na południowym wschodzie początkowo do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu, początkowo miejscami deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach do 7 cm, w Tatrach i Beskidach do 8 cm. Temperatura minimalna od -4°C na północnym wschodzie do 1°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.