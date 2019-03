Luka w systemie RCB. Tysiące osób nie dostało SMS-a z ostrzeżeniem

Alert RCB do SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami, który uruchomiony został w połowie 2018 roku. Na mocy umowy z operatorami, krótką, bezpłatną wiadomość tekstową otrzymują wszystkie osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu. Po otrzymaniu alertu RCB należy zastosować się do zawartych w nim zaleceń

Pogoda w miniony weekend była bardzo niespokojna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało do mieszkańców kraju ostrzeżenia w związku z możliwością występowania gwałtownych zjawisk. Jednak jak podaje RMF 24, tysiące osób nie otrzymało alertu. Pracownicy RCB przyznają, że problem rzeczywiście zaistniał. Trwa ustalenie przyczyn. Brane pod uwagę są wystąpienie awarii, a także niedopatrzenie. Jak podaje RMF 24, trwają również rozmowy z operatorami komórkowymi odpowiedzialnymi za przekazywanie ostrzeżeń. Co ciekawe, po raz pierwszy alerty miały zostać dostarczone na tak szeroką skalę – do odbiorców z 10 województw, czyli 25 milionów osób.

Bilans weekendowych nawałnic

RCB w komunikacie opublikowanym po godzinie 7.00 podało, że bez prądu pozostaje ponad 395 tys. odbiorców (małopolskie – 154 tys., śląskie 123 tys., lubelskie – 38 tys.). W wyniku weekendowych nawałnic, które przeszły przez Polskę, uszkodzonych zostało 676 budynków, w tym 424 mieszkalne. Strażacy w niedzielę, w związku z silnym wiatrem, interweniowali prawie 2,9 tysiąca razy. Zgodnie ze stanem na godz. 10.30 wciąż bez prądu pozostaje około 166 tys. odbiorców.

Ranny strażak, zerwany dach szkoły

W weekend doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Podczas usuwania skutków nawałnic, ranny w Małopolsce został strażak. Wiatr zerwał część dachu ze szkoły w Męcinie. Nie wiadomo, kiedy dzieci będą mogły wrócić do nauki. W poniedziałek 11 marca 2019 roku silny wiatr przewrócił drzewo na dwa zbiorniki z gazem LPG w Pilźnie. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Wiatr pokazał swoją niszczycielską siłę również w zabytkowym parku Habsburgów w Żywcu – przewróconych zostało ponad 80 drzew, w tym pomnik przyrody.

