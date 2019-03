Strajk okupacyjny w małopolskim kuratorium oświaty. Czego domagają się nauczyciele?

Solidarność przekazała swoje postulaty małopolskiej kurator oświaty Barbarze Nowak, która poinformowała, że będzie pośredniczyć pomiędzy protestującymi nauczycielami a rządem. Jak mówiła w rozmowie z Onetem, „sprawa została zgłoszona do Ministerstwa Oświaty i Kancelarii Premiera” .

Przedstawiciele Solidarności postulują o:

Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15 proc. z wyrównaniem od stycznia 2019 r. Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o kolejne 15 proc od stycznia 2020 r. Wycofanie przepisów dotyczących wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli Powrót do poprzednich rozwiązań prawnych dotyczących oceny pracy nauczycieli zgodnie z deklaracją minister Anny Zalewskiej zawartej w liście do nauczycieli z grudnia 2018 roku

Agata Łykoz z sekcji oświaty małopolskiej Solidarności w rozmowie z RMF FM we wtorek 12 marca przekazała, że dzisiaj do protestujących dołączyć mają kolejni. – Otrzymaliśmy bardzo wiele SMS-ów, telefonów od nauczycieli, członków "Solidarności", z całej Polski. Wszyscy nas dopingują. Liczą również na to, że się nie poddamy – podkreśliła.

