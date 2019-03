Magdalena Ogórek porównała dziennikarza Onetu do Igo Syma

Dziennikarz Onetu zaczął zastanawiać się na Twitterze, „dlaczego w wolnej Polsce ktokolwiek chce bronić Telewizji Publicznej, która jest kalką propagandy z komunizmu”. „Widocznie u niektórych mental PRL wbił się do głowy na zawsze. Czy naprawdę o to warto się bić?” – napisał Janusz Schwertner na swoim profilu na Twitterze nawiązując do wywiadu, którego dziennikarka TVP udzieliła tygodnikowi „Do Rzeczy”.

Magdalena Ogórek postanowiła odpowiedzieć na te słowa również za pośrednictwem Twittera. „Nie mogę zrozumieć, dlaczego w wolnej Polsce ktokolwiek chce bronić obcego kapitału w mediach – kapitału, który powiela kalkę propagandy dwóch totalitarnych okupantów. Widocznie u niektórych mental służalczości Igo Syma wbił się sztafetą pokoleń na zawsze” – stwierdziła pracownica TVP.

„W porządku, pozostańmy przy tym, że pani jest rozkochana w dziennikarstwie śledczym, które informuje społeczeństwo o tym, że kobieta-prezydent ważyła się kupić wódkę, a kobiety protestowały zamiast przygotowywać święta. Protokół rozbieżności zapisany. Wszystkiego dobrego” – odparł Schwertner dodając, że nie ma zamiaru pozywać Ogórek.

Przypomnijmy, że Igo Sym był polskim, austriackim i niemieckim aktorem, a zarazem jednym z najbardziej znanych kolaborantów III Rzeszy. Zadeklarował się także jako Volksdeutscher. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej był agentem niemieckiego wywiadu. Podczas wojny został konfidentem Gestapo. Pomagał zorganizować zasadzkę, przez którą aresztowano m.in. jego koleżankę z teatru Hankę Ordonównę. Za współpracę z okupantem Wojskowy Sąd Specjalny ZWZ wydał wyrok śmierci na Syma. Zamach na niego został przeprowadzony w 1941 roku.

