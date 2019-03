Po porwaniu w Białymstoku podawał się w TVP za policyjnego mediatora. Sam ma sprawę o znęcanie się nad rodziną

Marek M. informował na antenie TVP Info, że ojciec Amelki Cezary, skontaktował się z nim w czwartek 7 marca. – Tatuś walczył bardzo nieskutecznie z polskim systemem prawnym. Jego desperacja doprowadziła do odebrania dziecka, niestety siłowego, z czym nie mogliśmy się do końca zgodzić – tłumaczył. – Musieliśmy akcję przeprowadzić tak, żeby dziecku ani nikomu nic się nie stało. Szczególnie zależało nam też na ojcu, który był bardzo szykanowany – przekonywał. Stwierdził ponadto, że matka wcale nie została wraz z dzieckiem wciągnięta do samochodu, a sprawcy nie mieli kominiarek. – Mamy nagranie, gdzie matka normalnie rozmawia, przekazuje informacje, że udają się teraz do domu do Niemiec, tak przynajmniej wywnioskowaliśmy z jej wypowiedzi. Pan Czarek nigdy, przenigdy, nie stosował przemocy psychicznej ani fizycznej na matce dzieci. Jest to historia zmyślona przez babcię dziecka – mówił Marek M.

Rzecznik KGP Mariusz Ciarka już w czwartek mówił, że policja nie ma nic wspólnego z Markiem M. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” insp. Ciarka podkreślił, że Marek M. nie był nigdy policjantem, nie był mediatorem ani negocjatorem policyjnym. – Nie wykonywał dla nas żadnych usług czy czynności – podkreślił Ciarka.