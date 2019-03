Jacek Saryusz-Wolski pokazał zdjęcie z siłowni. Internauci wyśmiali strój europosła

„Rozgrzewka przed kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego” – napisał Jacek Saryusz-Wolski na Twitterze, dołączając zdjęcie z siłowni. Europoseł pozuje na nim w stroju, którego wybór raczej nie przyszedłby do głowy fanom fitnessu. Biała koszula z kołnierzykiem oraz klapki to niecodzienne zestawienie, którego nie znajdziemy w sklepach ze sprzętem sportowym. Niezrażony tym polityk ćwiczył na orbitreku, co z dwojga złego i tak jest lepszym wyborem, ponieważ próba poruszania się na bieżni w klapkach mogłaby zakończyć się poważną kontuzją.

Internauci komentujący zdjęcie polityka zwrócili uwagę na strój, szczególną uwagę poświęcając białej koszuli. „Na orbitreka w koszuli? To musi być jakaś wyższa kultura” – napisał jeden z użytkowników Twittera. „Też mi się podoba taka nienachalna elegancja. Jutro idę to sobie taką założę” – ironicznie zauważył ktoś inny. „Brakuje marynarki! Śmieszno i straszno” – brzmi kolejny z komentarzy.

Kim jest Jacek Saryusz-Wolski?

Jacek Saryusz-Wolski został usunięty na własną prośbę z szeregów Europejskiej Partii Ludowej, a zarazem z funkcji jej wiceprzewodniczącego, po tym, gdy zaakceptował nominację ze strony polskiego rządu, by wystartować w wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak wyjaśnił, chciał pozostać w partii lub przynajmniej we frakcji chadeków w Parlamencie Europejskim, jednak ze względu na wniosek Platformy Obywatelskiej, było to niemożliwe. Europoseł otrzymał tylko jeden głos – z Polski.

W przeszłości był działaczem Solidarności, a także pierwszym pełnomocnikiem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej po stworzeniu tego urzędu przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2000 roku premier Jerzy Buzek mianował go sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. Przez wiele lat był związany z PO. Obecnie sprawuje mandat europosła. Jest to jego trzecia kadencja w PE. W majowych wyborach do europarlamentu wystartuje jako lider listy PiS w Warszawie

